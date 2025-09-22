l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

MONDE

La note de crédit de la France a été abaissée pour la deuxième fois en une semaine

Bakou, 22 septembre, AZERTAC

Les agences internationales de notation ont abaissé pour la deuxième fois en une semaine la note de crédit de la France en raison de l'instabilité politique persistante et de la détérioration des finances publiques.

Fitch Ratings a abaissé la note de crédit de la France de AA− à A+ le 12 septembre 2025, tout en maintenant sa perspective « stable ». Morningstar DBRS a ensuite procédé à une révision à la baisse similaire de la note de crédit à long terme de la France le 19 septembre, la faisant passer de « AA (high) » à « AA » et changeant la perspective de « négative » à « stable ».

Dans un communiqué, Morningstar DBRS a indiqué que la note de crédit du pays pourrait être relevée si le gouvernement améliorait structurellement sa situation financière et réduisait son ratio d'endettement de manière durable.

- « L'un des principaux facteurs à l'origine de la baisse de la note est l'augmentation du déficit public. »

Dans la déclaration, il a été indiqué que parmi les raisons justifiant la décision de dégrader la note de crédit, l'instabilité politique occupait la première place, tandis que des développements tels que l'incapacité du gouvernement, qui ne dispose pas de la majorité parlementaire, à obtenir un vote de confiance pour ses plans de réduction budgétaire, ont également accru les risques politiques. L'augmentation du déficit public et les problèmes croissants liés au taux d'endettement ont été cités comme autres raisons.

Par ailleurs, la France, qui affiche un déficit budgétaire et une dette publique supérieurs aux critères de l'UE, devrait enregistrer un déficit budgétaire de 5,4 % du produit intérieur brut (PIB). Le ratio de la dette publique du pays par rapport au PIB est également l'un des plus élevés de la zone euro. La baisse de la note de crédit pourrait entraîner une augmentation du coût de l'emprunt pour le pays en raison de la hausse de la prime de risque exigée pour les obligations d'État.

Alors que le gouvernement devrait être contraint de prendre des mesures budgétaires plus modérées avant l'adoption du budget 2026, la fragmentation du Parlement, la réaction des groupes sociaux et la pression de l'opposition devraient compliquer encore davantage ce processus.

Si le ratio de la dette publique par rapport au PIB continue d'augmenter et que le déficit budgétaire ne peut être maîtrisé, d'autres agences de notation pourraient prendre des mesures similaires.

En France, les dépenses sociales, les retraites et les allocations chômage sont supérieures à la moyenne européenne. Dans ce pays, les chômeurs peuvent percevoir des allocations chômage pendant 18 mois, voire 27 mois à partir de 57 ans. La dette publique française, qui augmentait plus rapidement que la croissance économique, s'est encore aggravée en raison du ralentissement économique lié à la pandémie de Covid-19 et des répercussions de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. (Agence Anadolu)

