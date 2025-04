La nouvelle édition de la revue « IRS-Héritage » en arabe est parue

Le Caire, 18 avril, AZERTAC

Le numéro 15 de la revue IRS, publié en arabe, est désormais disponible pour les lecteurs.

L’AZERTAC rapporte que ce numéro de la revue est également disponible pour les lecteurs avec des articles intéressants. L'article intitulé « Conférence COP29 - rassemblons-nous pour un univers meilleur » fournit des informations sur cet événement climatique d'importance mondiale qui s'est tenu à Bakou et sur ses résultats.

L'article du journaliste marocain Chouaib Brhadda intitulé « L'Azerbaïdjan... La perle du Caucase aimée des anges » présente les impressions agréables de l'auteur lors de sa visite en Azerbaïdjan et des informations sur les sites historiques de Bakou.

Dans son article « Choucha - le berceau de la culture dans le Caucase », le chercheur égyptien Ahmed Adboh Tarabi fait un bref « voyage » dans l'histoire de Choucha, la fière forteresse de l'Azerbaïdjan, et discute de l'importance de la ville en tant que capitale culturelle du monde islamique.

L’article, intitulé « L’ICESCO et l’Azerbaïdjan : un exemple de partenariat parfait », met en lumière les différents aspects de la coopération étroite entre l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) et la République d’Azerbaïdjan, et comment ce partenariat est devenu un exemple inspirant dans le domaine des activités culturelles et scientifiques conjointes.

L'article intitulé « L'Azerbaïdjan - un pays de tolérance et de coexistence pacifique » explique en détail comment le pays est devenu un exemple mondial dans ce domaine.

Ainsi, comme toujours, la revue IRS présente avec succès son nouveau numéro, rempli de documents rares sur le grand patrimoine de l'Azerbaïdjan, à un lectorat étranger.

Chikhali Aliyev

Envoyé spécial de l'AZERTAC

Le Caire