La pantomime intitulée « Le secret de l'eau » présentée au Musée chronique de Pierre

Bakou, 2 novembre, AZERTAC

Le spectacle de pantomime « Le Secret de l'Eau », spécialement préparé pour le festival « Fly to Baku. Art Weekend. Sense the Future NOW », a été présenté au Musée chronique de Pierre.

Leyla Aliyeva, initiatrice du projet « Art Weekend», vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev et fondatrice et présidente de Art Weekend, ainsi qu’Arzou Aliyeva et Alena Aliyeva ont participé à cet événement.

Le spectacle s'articule autour du thème de l'eau, choisi comme élément principal du festival d'art populaire de cette année. Écrite par Perviz Mammadrzaïev, Artiste du peuple et acteur de pantomime, cette production dépeint le lien éternel entre les humains et l'eau.

Ce projet vise à présenter Bakou comme une capitale culturelle mondiale — une ville qui unit tradition et modernité, embrasse la diversité des idées et inspire les générations futures.