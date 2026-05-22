La participation active des jeunes à la résolution des problèmes liés au logement et à l’urbanisme est essentielle

Bakou, 22 mai, AZERTAC

Dans le cadre de la 13e session du Forum urbain mondial des Nations unies 2026 à Bakou, un événement consacré au rôle des jeunes dans les transitions urbaines inclusives et équitables a été organisé.

Les discussions ont porté sur les défis engendrés par l’urbanisation rapide, notamment pour les jeunes, les enfants, les femmes, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Les intervenants ont souligné que l’importance des politiques d’urbanisation inclusives et équitables s’était renforcée dix ans après l’adoption du Nouvel Agenda urbain.

Lors des panels, il a été indiqué que les jeunes ne sont pas seulement affectés par les processus d’urbanisation, mais constituent également une force essentielle du changement. Les participants ont insisté sur la nécessité de les associer davantage aux questions liées au logement et au développement urbain.

Des représentants du Bangladesh, du Nigeria et du Cambodge ont présenté des projets mis en œuvre dans leurs pays, soulignant que l’implication de la jeunesse dans la prise de décision contribuait à améliorer la qualité de vie dans les villes et les communautés.

À cette occasion, un guide intitulé « Politiques nationales urbaines socialement inclusives » ainsi qu’un modèle de « Conseil urbain de la jeunesse » destiné aux gouvernements et aux spécialistes de l’urbanisme ont également été présentés afin de promouvoir une participation plus active des jeunes au développement urbain.