La performance intitulée « Pistache : un héritage vivant » présentée dans le cadre du festival « ART Weekend »

Bakou, 1er novembre, AZERTAC

Le 31 octobre, le Centre créatif Magsoud Ibrahimbeyov a accueilli un nouvel événement dans le cadre du projet « Vol vers Bakou. Art Weekend. Ressens le futur MAINTENANT ». Le programme comprenait la présentation de la performance « Pistache : un héritage vivant ».

L’événement s’est ouvert par la présentation d’un monodrame basé sur la nouvelle « Le pistachier » de Magsoud Ibrahimbeyov.

Ensuite, la société « Azerkhaltcha » a présenté un triptyque -une œuvre composée de trois tapis.

Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et présidente de l’Association IDEA, a pris connaissance de la composition.

Plus tard, un pistachier a été planté sur la terrasse du centre avec la participation de Leyla Alinéa.