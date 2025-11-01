La performance intitulée « Pistache : un héritage vivant » présentée dans le cadre du festival « ART Weekend »
Bakou, 1er novembre, AZERTAC
Le 31 octobre, le Centre créatif Magsoud Ibrahimbeyov a accueilli un nouvel événement dans le cadre du projet « Vol vers Bakou. Art Weekend. Ressens le futur MAINTENANT ». Le programme comprenait la présentation de la performance « Pistache : un héritage vivant ».
L’événement s’est ouvert par la présentation d’un monodrame basé sur la nouvelle « Le pistachier » de Magsoud Ibrahimbeyov.
Ensuite, la société « Azerkhaltcha » a présenté un triptyque -une œuvre composée de trois tapis.
Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, fondatrice et présidente de l’Association IDEA, a pris connaissance de la composition.
Plus tard, un pistachier a été planté sur la terrasse du centre avec la participation de Leyla Alinéa.