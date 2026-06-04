La personne la plus âgée d’Azerbaïdjan est décédée à l’âge de 136 ans

Lenkeran, 4 juin, AZERTAC

Tamam Azizova, née en 1890 et considérée comme personne la plus âgée d’Azerbaïdjan, est décédée.

Tamam Azizova, habitante de Lenkeran âgée de 136 ans, est décédée à l'hôpital central du district de Lenkeran où elle était soignée.