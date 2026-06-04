La personne la plus âgée d’Azerbaïdjan est décédée à l’âge de 136 ans
Lenkeran, 4 juin, AZERTAC
Tamam Azizova, née en 1890 et considérée comme personne la plus âgée d’Azerbaïdjan, est décédée.
Tamam Azizova, habitante de Lenkeran âgée de 136 ans, est décédée à l'hôpital central du district de Lenkeran où elle était soignée.
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Réunion azerbaïdjano-kirghize sur les questions de sécurité militaire
- 03.06.2026 [21:21]
Le secrétaire général du Centre international Nizami Gandjavi est décédé
- 03.06.2026 [20:48]
La présidente du Milli Medjlis tient plusieurs rencontres à Belgrade
- 03.06.2026 [20:30]
Les athlètes azerbaïdjanais remportent 231 médailles le mois dernier
- 03.06.2026 [20:17]
Trump : Le guide suprême iranien participe aux pourparlers de paix
- 03.06.2026 [19:40]
La SOCAR et SLB échangent sur l'optimisation des opérations de production
- 03.06.2026 [19:24]
La coopération existante entre l'Azerbaïdjan et l'IRENA appréciée
- 03.06.2026 [19:00]
Bahreïn intercepte 3 missiles et plusieurs drones iraniens
- 03.06.2026 [16:44]
Les cours du pétrole augmentent sur les bourses mondiales
- 03.06.2026 [16:15]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais enregistre une chute
- 03.06.2026 [14:47]
Le prix de l’or enregistre une chute de plus de 31 dollars
- 03.06.2026 [12:33]
Les victimes des événements d'Amritsar attendent toujours justice
- 03.06.2026 [11:39]
Ana Brnabić : L'Azerbaïdjan est un ami et un allié de la Serbie
- 03.06.2026 [11:25]
Trump assure que les discussions avec l’Iran se poursuivent en permanence
- 03.06.2026 [10:02]
Le Canada souhaite approfondir ses relations avec l'Azerbaïdjan
- 03.06.2026 [09:38]
Bakou accueillera deux tournois internationaux de billard
- 02.06.2026 [21:17]
Clôture du 31e Forum de l’énergie de Bakou
- 02.06.2026 [21:17]
L’OMM appelle à se préparer à El Niño
- 02.06.2026 [17:50]
Réouverture de la ligne ferroviaire Bakou-Tbilissi-Kars après modernisation
- 02.06.2026 [16:43]
France : au moins 929 SDF morts en 2025
- 02.06.2026 [16:16]
Les relations diplomatiques établies entre l'Azerbaïdjan et la Micronésie
- 02.06.2026 [14:52]
L’été arrivera en Azerbaïdjan le 21 juin
- 02.06.2026 [14:32]
Une délégation azerbaïdjanaise visite le Monument de la Victoire à Minsk
- 02.06.2026 [14:04]
La PM danoise par intérim forme un nouveau gouvernement quadripartite
- 02.06.2026 [11:48]
Plus de 300 cas d'Ebola confirmés en RDC
- 02.06.2026 [11:25]
Un nouveau gouvernement nommé au Sénégal
- 02.06.2026 [11:10]