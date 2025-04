La politique coloniale de la France condamnée lors la 4ème session de l'Instance permanente sur les personnes d'ascendance africaine

New York, 15 avril, AZERTAC

La quatrième session de l’Instance permanente des Nations unies pour les personnes d’ascendance africaine s’est ouverte lundi, au siège des Nations Unies à New York.

Créée en 2021 par l'Assemblée générale, l'Instance permanente pour les personnes d'ascendance africaine est un mécanisme consultatif du Conseil des droits de l’homme de l’ONU dont l’objectif est d’œuvrer à l’amélioration de la sécurité, de la qualité de vie et des moyens de subsistance des personnes d’ascendance africaine.

Grace à la coopération établie entre le Groupe d'initiative de Bakou, qui lutte contre le colonialisme au niveau international dans le cadre du droit international et expose les conséquences odieuses du colonialisme au niveau international, et l’Instance permanente, des représentants de la Guadeloupe, de la Martinique, de Kanaky (Nouvelle-Calédonie), de Sint Maarten, de la Réunion, de Bonaire, d'Aruba, de Maohi Nui (Polynésie française) et de la Guyane française, qui étaient sous la domination coloniale de la France et des Pays-Bas, ont participé à cet événement.

Dans son intervention lors de l’Instance permanente, le directeur exécutif du Groupe d’initiative de Bakou, Abbas Abbassov, a donné des informations détaillées sur les travaux effectués par le Groupe d’initiative de Bakou en faveur de la décolonisation et a rappelé avec regret que les territoires sous la colonisation de la France et des Pays-Bas souffrent encore aujourd’hui de la domination coloniale.

A. Abbassov a dit qu’avec le soutien de l’Instance permanent, le Groupe d’initiative Bakou organiserait le 15 avril une conférence portant sur le thème « Décolonisation : Révolution tranquille » et a invité les États participants à cette conférence.

Les représentants de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Réunion, de la Martinique et de la Guyane française ont également condamné dans leurs discours la politique coloniale de la France et des Pays-Bas et ont souligné l’importance d’unir leurs efforts pour assurer l’indépendance rapide de leurs pays.

Melahet Nedjefova

Envoyée spéciale de l'AZERTAC

Washington