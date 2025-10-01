La politique de la diaspora et la coopération culturelle discutées lors d'une réunion avec la communauté azerbaïdjanaise à Osaka

Bakou, 1er octobre, AZERTAC

En marge de l'Expo 2025, le président du Comité d'État en charge de la diaspora, Fouad Mouradov, a rencontré la diaspora azerbaïdjanaise à Osaka, au Japon. Cette rencontre revêt une importance particulière compte tenu de l'activité du pavillon azerbaïdjanais, organisé sous l'égide du Centre Heydar Aliyev.

Lors de la rencontre, des informations détaillées ont été présentées sur la politique du président Ilham Aliyev à l'égard de la diaspora et sur le rôle de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva dans la promotion de la culture azerbaïdjanaise à l'international. Les moyens d'améliorer l'efficacité de la coopération dans le domaine des activités de la diaspora ont également été abordés. L'ambassadeur d'Azerbaïdjan au Japon, Gursel Ismaïlzadé, a souligné l'impact positif des rencontres avec la diaspora pour accélérer le processus de réseautage. Le président du Centre d'amitié Azerbaïdjan-Japon, Khelil Kelenter, a évoqué l'intégration réussie des citoyens azerbaïdjanais dans la société japonaise.

La rencontre avec la communauté azerbaïdjanaise au Japon s’est poursuivie par un échange de vues et des réponses aux questions.

La rencontre s'est conclue par la remise de la Médaille pour services rendus à la diaspora à la musicienne Gulnaré Seferova résidant au Japon en reconnaissance de ses efforts en faveur de la diaspora, ainsi que de la projection d'une vidéo consacrée à la victoire de l'Azerbaïdjan dans la guerre, suivie d'un concert mettant en vedette des artistes azerbaïdjanais et japonais.

Cet événement, devenu un véritable festival d'amitié et de culture, a permis de réunir le riche patrimoine culturel des deux pays et a attiré des centaines de visiteurs à l'Expo 2025.