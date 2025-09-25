La première dame d’Azerbaïdjan assiste à une session spéciale organisée en marge de l’Assemblée générale de l’ONU VIDEO

New York, 25 septembre, AZERTAC

Mercredi 24 septembre, une session spéciale intitulée « Mouvement mondial pour améliorer la survie et réduire la souffrance des enfants atteints de cancer et d’autres maladies catastrophiques » s’est tenue à New York en marge de la 80ᵉ session de l’Assemblée générale des Nations Unies.

La première dame d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, ainsi que ses filles Leyla et Arzou Aliyeva ont assisté à la session spéciale organisée par la République d’Ouzbékistan et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Une photo de groupe a été prise.

Ziroatkhon Mirzioïeva, première dame de la République d’Ouzbékistan et l’une des organisatrices de l’événement, ainsi que le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ont souligné la pertinence mondiale du thème abordé lors de cette session spéciale.

La première dame de Türkiye, Emine Erdogan, ainsi que d’autres intervenants, ont également partagé leurs points de vue sur cette question.

L’objectif principal de la session est d’attirer l’attention de la communauté internationale sur cette problématique globale et d’en souligner la gravité. L’urgence de ce problème s’accentue d’année en année. Selon les statistiques, environ 200 000 enfants sont diagnostiqués chaque année avec un cancer à travers le monde, et la moitié d’entre eux décèdent.

La session s’est poursuivie avec des panels.