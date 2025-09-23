La première dame Mehriban Aliyeva assiste à une réception intitulée « Bâtir ensemble l’avenir » à New York
New York, 23 septembre, AZERTAC
Une réception intitulée « Bâtir ensemble l’avenir » a été donnée au nom de la première dame des Etats-Unis, Melania Trump, à New York mardi 23 septembre.
La première dame d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a assisté à la réception.
