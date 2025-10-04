La première du long métrage « Taghiyev : Sona » tenue au Centre de cinéma Nizami

Bakou, 4 octobre, AZERTAC

Le Centre cinématographique Nizami a accueilli vendredi soir la première du long métrage « Taghiyev : Sona », consacré à la vie du grand philanthrope Hadji Zeynalabdin Taghiyev.

Arzou Aliyeva, réalisatrice et productrice exécutive du film, présidente du Centre des médias de Bakou, des personnalités officielles et culturelles ont participé à la cérémonie de présentation.

Le film a été produit avec le soutien de la Fondation Heydar Aliyev, du ministère azerbaïdjanais de la Culture et de l'Agence du cinéma.

Le film, produit par le Centre des médias de Bakou, évoque des événements historiques importants survenus à Bakou et dans la région à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.

Le film « Taghiyev : Sona » est la troisième partie du film « Taghiyev », consacré à l'histoire de la vie du grand philanthrope Hadji Zeynalabdin Taghiyev.