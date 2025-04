La première étude sur la planification spatiale marine de la Türkiye a été publiée

Bakou, 16 avril, AZERTAC

La Türkiye, engagée depuis plusieurs années dans des travaux de planification spatiale marine (PSM) pour protéger ses droits et intérêts dans les mers environnantes, en évaluer les impacts environnementaux et en tirer un maximum de bénéfices, approche aujourd’hui la phase finale de ce processus, grâce à la contribution de plusieurs institutions compétentes.

Dans ce cadre, le Centre national de recherche en droit maritime de l’Université d’Ankara (DEHUKAM) a publié une carte interactive via le site www.dmpturkiye.dehukam.org.

Cette carte révèle que la Türkiye, dans le cadre de sa stratégie PSM, ne se limite pas à ses eaux territoriales, mais planifie également des activités économiques, scientifiques et militaires au-delà de celles-ci, en désignant des zones précises à cet effet.

Ces travaux s’inscrivent dans une démarche visant à préserver les droits maritimes du pays tout en assurant leur conformité avec l’acquis communautaire de l’Union européenne (UE) en la matière.

- Cap sur la “Patrie Bleue”

D’après les informations obtenues auprès des autorités, un “Conseil de coordination interinstitutionnel” sera mis en place sous l’égide de la Présidence de la République et en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, afin d’assurer une meilleure gestion des questions liées à la PSM au sein des institutions publiques. Ce conseil définira les usages prioritaires des espaces maritimes.

Parallèlement, on apprend que la République turque de Chypre du Nord (RTCN) mène des travaux similaires en vue de proclamer sa propre planification spatiale marine.

Cette initiative vise à renforcer la compréhension du concept de “Patrie Bleue” (Mavi Vatan) auprès de la société et des secteurs concernés, tout en permettant à la Türkiye d’organiser ses activités maritimes de manière plus structurée et respectueuse de l’environnement.

- Une gestion durable et stratégique des espaces marins

Selon le communiqué publié par le DEHUKAM, les mers — ressources indispensables non seulement pour leur richesse naturelle, mais aussi pour le développement économique, la sécurité alimentaire et la santé des écosystèmes — nécessitent une gestion efficace, durable et inclusive. C’est précisément ce que propose la Planification Spatiale Maritime.

La PSM est un processus de planification intégré, fondé sur la science et la participation, conçu pour coordonner harmonieusement les activités marines et côtières telles que la pêche, la production d’énergie, le transport, le tourisme, la protection de la nature et la recherche scientifique. L’objectif : maximiser l’utilisation durable et efficace des espaces marins.

Outre son rôle de préservation des zones marines et de valorisation de leur potentiel économique, la PSM constitue un levier pour renforcer l’économie bleue, mieux gérer les aires marines protégées, et lutter contre le changement climatique en assurant un avenir plus sûr pour les mers.

Bien que la Türkiye n’ait pas encore officiellement adopté sa PSM, des avancées significatives ont été réalisées ces dernières années. Plusieurs études, recherches et projets ont été menés grâce à la participation d’institutions publiques, d’universités, d’organisations de la société civile et d’acteurs du secteur privé.

Par ailleurs, l’intérêt pour la PSM ne cesse de croître dans le monde académique, où le sujet est régulièrement abordé lors de conférences, symposiums et ateliers tant au niveau national qu’international.

Dans la continuité de ces efforts, DEHUKAM a récemment lancé la Plateforme PSM Türkiye, destinée à présenter de manière structurée les initiatives nationales dans ce domaine.

La plateforme réunit des informations actualisées sur les projets en cours, les autorités compétentes, les bases juridiques existantes et les principaux axes de la PSM en Türkiye.

- La carte de la PSM de la Türkiye publiée par DEHUKAM

La carte de la Planification Spatiale Marine (PSM) de la Türkiye, élaborée à partir de sources de données ouvertes partagées en ligne par des institutions publiques et le secteur privé, est l'un des éléments les plus remarquables de la Plateforme PSM Türkiye.

Cette carte visuelle présente les activités menées dans les espaces marins, les zones d'utilisation potentielle et les besoins de planification, devenant ainsi une ressource cruciale pour les décideurs, chercheurs et investisseurs. La réalisation de cette carte marque une avancée tangible et stratégique dans la planification spatiale maritime de la Türkiye.

Bien qu'il s'agisse d'une étude académique, la carte de la PSM de la Türkiye ne reflète pas la position officielle du gouvernement turc. De plus, les zones figurant sur la carte, préparée par DEHUKAM, représentent les régions de mise en œuvre des projets, sans impliquer une autorité judiciaire de l'État.

Cependant, la Plateforme PSM Türkiye ne se limite pas à un simple outil de partage d'informations ; elle joue également un rôle stratégique en renforçant la coopération multipartite, en établissant un pont entre l'académie et l'application pratique, et en soutenant les processus de décision politique.

Toutes ces initiatives illustrent clairement l'effort de la Türkiye pour construire la vision de la "Patrie Bleue" sur des bases scientifiques, tout en prenant en compte l'importance économique, environnementale et géopolitique de ses mers.

- Une gestion intégrée et durable de "Mavi Vatan"/ "Patrie Bleue"

La Türkiye développe un modèle de gestion intégré et durable de ses espaces marins, visant à préserver et à promouvoir la "Patrie Bleue" pour les générations présentes et futures.

- "La Türkiye mène des travaux de PSM sous sa propre souveraineté"

Le directeur de DEHUKAM, Dr. Mustafa Başkara, a partagé son évaluation des premiers travaux de la PSM de la Türkiye avec un correspondant de l'AA.

Başkara a souligné que la demande croissante de ressources marines dans le monde est alimentée par l'augmentation de la population mondiale, la hausse des niveaux de consommation, ainsi que par les ressources terrestres limitées qui sont en train de s'épuiser. Les technologies en développement permettent également d'exploiter de manière accrue les ressources marines.

Avec l'augmentation de l'utilisation des espaces marins, Başkara a averti que la durabilité des océans, la préservation des écosystèmes marins et la conservation de la biodiversité marine sont devenues des questions menacées. Il a rappelé qu'en réponse, l'UNESCO a lancé des travaux de planification spatiale marine à partir des années 2000, sous l'égide du Comité intergouvernemental d'océanographie.

Il a aussi précisé que l'Union Européenne (UE) a exigé des États membres la publication de leurs plans PSM en 2014. Cependant, puisque la Türkiye n'est pas membre de l'UE, elle poursuit ces travaux non pas sous l'effet d'une directive européenne, mais en vertu de sa souveraineté.

Başkara a ajouté que les travaux et les activités de DEHUKAM sont fondés sur une approche écosystémique et que la Plateforme PSM Türkiye couvre les recherches, projets et recommandations des institutions compétentes dans le domaine de la planification spatiale marine.

- Une carte "vivante" de la PSM

Başkara a souligné que la carte de la PSM de la Türkiye n'est pas un produit finalisé et figé. Elle sera une carte "vivante" qui pourra évoluer en fonction de l'identification de nouvelles zones de compétence et des besoins émergents, devenant ainsi plus adaptée à son usage.

Il a expliqué que la carte PSM, en intégrant des secteurs tels que l'énergie, la pêche et le transport maritime, permettra de donner une nouvelle dimension à l’économie bleue de la Türkiye. "Les travaux que nous avons réalisés sont basés sur des données scientifiques académiques et ont été produits grâce à des sources publiques, avec la coordination du gouvernement", a précisé Başkara.

Il a rappelé que DEHUKAM travaille sur ces sujets depuis plusieurs années, avec des projets en collaboration avec les ministères concernés, et que la carte est le fruit de cette expérience accumulée.

- Une coopération au-delà des frontières

Başkara a souligné que les travaux ne s'arrêteront pas aux frontières de la Türkiye. Il a mentionné qu'un accord positif avait été atteint avec la République turque de Chypre du Nord (RTCN) pour intégrer la PSM dans leurs efforts communs, et que dans la seconde phase, ces travaux s'étendront au-delà des frontières turques.

Concernant les frontières extérieures de la carte PSM, Başkara a indiqué que celles-ci étaient particulièrement importantes. "En Méditerranée, la Türkiye a déclaré à l'ONU les coordonnées des accords de délimitation de la plate-forme continentale signés en 2011 avec la RTCN à l’est, et avec la Libye à l’ouest", a-t-il précisé. "En mer Égée, nous faisons référence à une carte fondée sur la ligne médiane entre les territoires côtiers."

L'objectif principal de la carte est de garantir une utilisation durable et une protection des zones marines, afin de permettre aux différents secteurs de tirer un maximum de bénéfices des océans, tout en respectant leur écologie. (Agence Anadolu)