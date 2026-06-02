La première réunion du Dialogue économique azerbaïdjano–américain contribuera à la coopération bilatérale

Bakou, 2 juin, AZERTAC

Le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères et coprésident du Groupe de travail stratégique Azerbaïdjan–États-Unis, Elnour Mammadov, a rencontré lundi une délégation américaine conduite par Sonata Coulter, coprésidente américaine du Groupe de travail stratégique.

Lors de la réunion consacrée au développement des relations bilatérales, les discussions ont porté sur les perspectives de coopération dans le cadre de la Charte de partenariat stratégique entre les États-Unis et l’Azerbaïdjan, ainsi que sur l’élargissement des relations économiques, la sécurité énergétique, les connexions régionales et d’autres questions d’intérêt réciproque.

Les parties ont souligné l’importance du renforcement du partenariat stratégique et ont estimé que la première réunion du Dialogue économique Azerbaïdjan–États-Unis, prévue le 2 juin à Bakou, contribuerait encore davantage au développement de la coopération bilatérale.

En outre, les deux parties ont exprimé leur volonté de poursuivre le dialogue en vue d’approfondir les relations économiques et commerciales, d’élargir la coopération dans les domaines de l’énergie et des transports, ainsi que de promouvoir la stabilité et la prospérité régionales.