La première vice-présidente azerbaïdjanaise et les membres de sa famille participent à une cérémonie de plantation d’arbre au Vatican VIDEO

Le Vatican, 18 octobre, AZERTAC

Le première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, accompagnée des membres de sa famille, a participé le 17 octrobre à une cérémonie de plantation d’arbre dans les jardins du Vatican, aux côtés de Sœur Raffaella Petrini, présidente du Gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican.

L’arbre planté, un grenadier offert par la partie azerbaïdjanaise au Saint-Siège et apporté depuis l’Azerbaïdjan, est considéré dans le pays comme un symbole de la vie, de l’unité familiale, de l’abondance et de la fertilité. Il a été souligné que la grenade, dotée de nombreuses vertus, est largement utilisée dans les différents aspects de la culture azerbaïdjanaise.

Le grenadier planté dans les jardins du Vatican, lieu de grande importance historique, architecturale et religieuse, symbolisera l’amitié et la coopération entre l’Azerbaïdjan et le Saint-Siège.

La présidente du Gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican, sœur Raffaella Petrini, a exprimé à Mme Mehriban Aliyeva sa profonde gratitude pour ce précieux présent, soulignant qu’il constituera un symbole important de l’amitié et de la coopération en plein essor entre les deux États.