La première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva rencontre SAR la princesse Lalla Hasnaa du Maroc

Bakou, 5 mai, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, et sa fille Leyla Aliyeva ont rencontré, lundi 5 mai, Son Altesse Royale (SAR) la princesse Lalla Hasnaa du Royaume du Maroc, en visite à Bakou.

Lors de l’entretien, les parties ont exprimé leur satisfaction quant au développement des relations bilatérales dans divers domaines, et il a été souligné que des relations sincères d’amitié et de coopération, fondées sur une proximité historique, culturelle et religieuse, existent entre l’Azerbaïdjan et le Maroc.

Il a été souligné que les deux pays coopèrent avec succès au sein des organisations internationales, y compris les Nations Unies et l’Organisation de la coopération islamique.

Au cours de la rencontre, il a également été indiqué qu’il existe un grand potentiel pour élargir les relations dans divers domaines, y compris les secteurs humanitaire et culturel. À cet égard, il a été évoqué avec satisfaction que des Journées de la culture azerbaïdjanaise ont été organisées au Maroc, et que des Journées de la culture marocaine se sont tenues en Azerbaïdjan, ces événements ayant offert de larges opportunités pour mieux connaître les riches cultures des deux peuples.

La coopération de l’Azerbaïdjan avec l’ICESCO, dont le siège est situé au Maroc, a été abordée, et il a été souligné qu’un bureau régional de l’ICESCO a été ouvert à Bakou cette année. Il a été indiqué que l’Azerbaïdjan attache une importance particulière au renforcement de la solidarité islamique ainsi qu’au développement de la coopération entre les États musulmans dans les domaines de l’éducation, des sciences et de la culture.

Au cours de l’entretien, la visite au Maroc de Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, ainsi que les rencontres tenues dans ce cadre, ont été évoquées. Il a été souligné que ces rencontres avaient porté sur les activités de la Fondation Heydar Aliyev dans le domaine social et sur les questions liées aux soins des enfants.

L’espoir a été exprimé que la visite de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa en Azerbaïdjan offrirait une belle occasion de mieux connaître notre pays et contribuerait au développement de nos relations.

La visite de la princesse Lalla Hasnaa a été considérée comme une occasion précieuse de mieux connaître l’Azerbaïdjan et de renforcer davantage les liens entre les deux pays.