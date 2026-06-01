La première vice-présidente azerbaïdjanaise partage une publication à l’occasion de la Journée internationale de l’enfance

Bakou, 1er juin, AZERTAC

La première vice-présidente de la République, Mehriban Aliyeva, a partagé une publication sur ses comptes de médias sociaux à l’occasion de la Journée internationale de l’enfance, célébrée le 1er juin.

« Je souhaite à tous les enfants du monde une santé robuste, beaucoup d’amour, des journées remplies de joie, une enfance sereine et une vie pleine de bonheur », lit-on dans la publication.