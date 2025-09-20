La première vice-présidente azerbaïdjanaise partage une publication liée à la Journée de la souveraineté nationale

Bakou, 20 septembre, AZERTAC

La première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva a partagé sur sa page Instagram officielle une publication relative à la Journée de la souveraineté nationale.

« Que notre intégrité territoriale et notre souveraineté, obtenues au prix du sang de nos soldats et officiers héroïques, de nos martyrs, soient éternelles ! », indique la publication.