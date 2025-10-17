La première vice-présidente azerbaïdjanaise prend connaissance des travaux de restauration à la basilique Saint-Paul au Vatican VIDEO

Le Vatican, 17 octobre, AZERTAC

Jeudi 16 octobre, la première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a visité la basilique Saint-Paul au Vatican, accompagnée du cardinal James Harvey, archiprêtre, pour se familiariser avec les travaux de restauration et de construction réalisés grâce au soutien de la Fondation Heydar Aliyev.

Le prêtre Don Lodovico Turrisi et l’architecte Marco Ciriaci ont fourni à la première vice-présidente des informations sur l’église et les travaux effectués.

Il a été indiqué que la basilique Saint-Paul est, après la basilique Saint-Pierre, la deuxième plus grande église du Vatican et qu’elle a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO en 1980. Construite sur le lieu de sépulture de l’apôtre Paul, cette église est l’une des quatre principales basiliques papales de Rome et est considérée comme l’un des lieux les plus sacrés et historiques de l’Église catholique. À l’intérieur de la basilique, des portraits en mosaïque de tous les papes, depuis saint Pierre jusqu’à aujourd’hui, sont exposés. Située à l’écart du tumulte du Vatican, la basilique se distingue par son atmosphère paisible et spirituelle.

Il convient de rappeler que le 11 septembre 2024, dans le cadre de « l’Année jubilaire » célébrée tous les 25 ans par le Saint-Siège, un accord avait été signé entre le Gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican et la Fondation Heydar Aliyev pour assurer la sécurité et la restauration des revêtements en marbre et des éléments décoratifs de la basilique Saint-Paul. L’accord avait été signé par l’ancien président du Gouvernorat, le cardinal Fernando Vergez Alzaga, et par Anar Alekberov, assistant du président azerbaïdjanais et directeur exécutif de la Fondation Heydar Aliyev.