La première vice-présidente azerbaïdjanaise présente ses félicitations à l'équipe d’Azerbaïdjan de mini-football

Bakou, 5 juin, AZERTAC

La première vice-présidente de la République, Mehriban Aliyeva, a adressé le 5 juin ses félicitations à l'équipe d’Azerbaïdjan de mini-football ayant remporté le Championnat d’Europe.

Une publication pertinente a été partagée sur le compte Instagram officiel de la première vice-présidente.

« Je félicite l’équipe d’Azerbaïdjan de mini-football pour avoir remporté le titre de championne d’Europe et souhaite à tous les membres de notre sélection nationale une excellente santé, de la force, de l’énergie ainsi que de nouveaux succès et de nouvelles victoires », indique la publication.