La première vice-présidente azerbaïdjanaise rencontre le secrétaire d’Etat du Saint-Siège VIDEO

Le Vatican, 18 octobre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a rencontré le 17 octobre le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’Etat du Saint-Siège.

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva s’est déclarée heureuse de revoir le cardinal Pietro Parolin et a félicité le monde catholique à l’occasion de l’Année jubilaire.

Mehriban Aliyeva a remercié le secrétaire d’État du Saint-Siège pour sa participation à la COP29 organisée en Azerbaïdjan en novembre dernier et a exprimé sa satisfaction quant à la dynamique croissante de la coopération entre son pays et le Saint-Siège au cours des dernières années.

Mehriban Aliyeva a souligné que l’Azerbaïdjan est un pays qui incarne les valeurs de tolérance religieuse et de multiculturalisme, précisant qu’il s’agit à la fois d’une politique publique et d’un mode de vie de la société.

La première vice-présidente a évoqué les activités menées par la Fondation Heydar Aliyev dans le cadre de la coopération avec le Saint-Siège et a affirmé qu’il existe un grand potentiel pour développer encore davantage les relations bilatérales. La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a souligné le haut niveau des relations entre l’Azerbaïdjan et la communauté catholique du pays. Elle a indiqué que la question soulevée par le secrétaire d’État du Saint-Siège lors de sa visite en novembre dernier, relative à la construction d’une deuxième église catholique en Azerbaïdjan, est en voie de concrétisation. Selon elle, le président Ilham Aliyev a déjà pris une décision positive à ce sujet, et les travaux de construction de la nouvelle église débuteront prochainement à Bakou. Mehriban Aliyeva a également relevé que le cardinal Pietro Parolin est reconnu en Azerbaïdjan comme un ami proche du pays et du peuple azerbaïdjanais, et a exprimé sa reconnaissance pour sa contribution au développement rapide et fructueux de la coopération bilatérale.

Le cardinal Pietro Parolin a dit avoir l’honneur de revoir la première vice-présidente Mehriban Aliyeva et a exprimé ses profonds remerciements à l’État azerbaïdjanais, ainsi qu’au président Ilham Aliyev personnellement, pour les efforts déployés afin de porter les relations bilatérales à ce niveau. Il a qualifié de marque de respect envers le Saint-Siège l’audience que lui avait été accordée par le président Ilham Aliyev lors de sa visite en Azerbaïdjan en novembre dernier, à l’occasion de la COP29. Évoquant les projets menés avec succès grâce au soutien de la Fondation Heydar Aliyev, le cardinal a beaucoup apprécié cette coopération. Il a également souligné l’existence de relations exemplaires entre l’État et la communauté catholique active en Azerbaïdjan, insistant sur l’importance de renforcer la coopération entre les deux pays.

« La construction d’une deuxième église catholique à Bakou est un fait très louable, et nous en sommes reconnaissants à l’Azerbaïdjan. Cela illustre une fois de plus l’attention et le respect accordés à toutes les religions dans votre pays. En ce sens, l’Azerbaïdjan constitue un exemple pour de nombreuses nations », a estimé Pietro Parolin.

Le cardinal a souligné que la décoration de l’évêque Vladimir Fekete, préfet apostolique de l’Église catholique, par le président Ilham Aliyev de l’ordre de « L’Amitié » constituait un autre signe de respect envers le Saint-Siège.

Le secrétaire d’État Pietro Parolin a félicité l’Azerbaïdjan à l’occasion de la signature, le 8 août à Washington, de la Déclaration conjointe par l’Azerbaïdjan, l’Arménie et les États-Unis, ainsi que du paraphe de l’accord de paix entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan. Il a affirmé le soutien sans équivoque du Vatican au maiontien de la paix dans la région.

Remerciant le cardinal Pietro Parolin pour ses félicitations, la première vice-présidente Mehriban Aliyeva a salué les résultats du Sommet de Washington, soulignant que les dirigeants de l’Azerbaïdjan et de l’Arménie demeuraient attachés à l’agenda de la paix et exprimant son espoir quant au maintien d’une paix durable dans la région.

Photo - Vatican Media