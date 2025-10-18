l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

La première vice-présidente azerbaïdjanaise visite la Bibliothèque apostolique du Vatican

Le Vatican, 18 octobre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a visité la Bibliothèque apostolique du Vatican verndredi 17 octobre.

L’archevêque Mgr Giovanni Cesare Pagazzi, préfet, archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église Romaine, a fourni à la première vice-présidente des informations sur les manuscrits historiques restaurés et numérisés dans le cadre du Protocole d’accord récemment signé entre la Fondation Heydar Aliyev, l’Académie nationale des Sciences d’Azerbaïdjan, la Bibliothèque apostolique et les Archives apostoliques du Vatican, ainsi que sur les sources historiques.

Il a été souligné que, grâce au soutien de la Fondation Heydar Aliyev, la restauration et la numérisation de 75 manuscrits découverts en 2013 et 2014 à la Bibliothèque apostolique du Vatican — manuscrits revêtant une importance particulière pour l’histoire et la culture de l’Azerbaïdjan, notamment dans le contexte de la préservation du patrimoine turcique — s’étaient déjà réalisées.

Il a été indiqué que la coopération avec la Bibliothèque apostolique et les Archives apostoliques du Vatican offrira aux scientifiques et chercheurs azerbaïdjanais l’accès aux manuscrits rares conservés sur place, aux anciennes cartes ainsi qu’à des publications précieuses dans diverses langues. Il a été souligné que cela permettrait à l’avenir d’obtenir de nouvelles informations importantes sur l’histoire et le patrimoine culturel de l’Azerbaïdjan.

Figurant parmi les plus grandes archives historiques du monde, les Archives apostoliques du Vatican renferment des documents couvrant la période du IXᵉ siècle à nos jours. Elles sont considérés comme la mémoire de l’Église catholique. Leur fonction est d’assurer, pour les générations futures, la conservation des décisions historiques, des positions et des relations diplomatiques de l’Église. Cet organisme est directement subordonné au Pape et administré par un préfet nommé par ce dernier.

Enfin, la première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a offert à la Bibliothèque apostolique du Vatican une série de livres et publications consacrés à l’histoire, à la nature et au patrimoine culturel de l’Azerbaïdjan.

