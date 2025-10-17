l’Agence de Presse Nationale d’Azerbaïdjan

La première vice-présidente azerbaïdjanaise visite l’hôpital pédiatrique Bambino Gesù, le plus grand d’Europe

Le Vatican, 17 octobre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, s’est rendue le 16 octobre à l’hôpital pédiatrique Bambino Gesù, le plus grand d’Europe.

Elle y a visité les laboratoires de génétique moléculaire et de diagnostic clinique.

Le président de l’hôpital, Tiziano Onesti, a informé la première vice-présidente des activités des laboratoires.

Fondé en 1869 par la famille Salviati et situé à Rome, sur un territoire extraterritorial du Saint-Siège, Bambino Gesù a été à l’origine un hôpital privé, l’un des premiers établissements destinés exclusivement aux soins des enfants.

Bien qu’il soit financé par l’État italien et fonctionne comme un hôpital public, l’établissement relève directement du Saint-Siège. En 2006, il a été accrédité comme hôpital universitaire par la Joint Commission International et est aujourd’hui le plus grand centre pédiatrique et de recherche d’Europe.

La filiale de San Paolo abrite des laboratoires de pointe dédiés à la recherche génétique et cellulaire, ainsi qu’un atelier pharmaceutique appliquant les méthodes thérapeutiques les plus avancées. Les analyses génétiques et métaboliques qui y sont réalisées permettent d’affiner les diagnostics cliniques et d’adopter une approche médicale individualisée.

Le 10 septembre dernier, un protocole d’accord sur la coopération a été signé entre la Fondation Heydar Aliyev, le ministère de la Santé de la République d’Azerbaïdjan et l’hôpital pédiatrique Bambino Gesù du Saint-Siège.

Ce partenariat contribuera au développement des domaines liés aux maladies rares, à la génétique moléculaire et au diagnostic clinique en Azerbaïdjan. Il offrira aux chercheurs azerbaïdjanais la possibilité d’apprendre les approches scientifiques de pointe, de mener des recherches dans des laboratoires modernes et de renforcer les capacités nationales pour réaliser des études indépendantes selon les standards internationaux. Cette coopération prévoit également des programmes de formation et d’échanges pour les spécialistes de la santé.

 

