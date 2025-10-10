La première vice-présidente Mehriban Aliyeva : Servir le peuple azerbaïdjanais demeure notre objectif immuable

Bakou, 10 octobre, AZERTAC

L’Edition Encyclopédie de la République d’Azerbaïdjan a publié l’ouvrage « La première vice-présidente », dédié à l’engagement public et humanitaire de Mehriban Aliyeva.

Le livre dont les auteurs sont les académiciens Emil Nessirli et Fikret Naghiyev a été publié en langues azerbaïdjanaise, anglaise et russe.

Richement illustré, l’ouvrage met en lumière le rôle politique de la première vice-présidente azerbaïdjanaise, les projets réalisés sous ses auspices à travers la Fondation Heydar Aliyev, ainsi que ses contributions dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la santé et en matière de préservation, de développement et de promotion des valeurs nationales telles que le mougham et l’art du tapis.

Le livre s’ouvre sur la citation suivante :

« …Au fil des années, à mesure que de nouvelles idées et de nouveaux projets se présentent à nous, nos objectifs changent de nature, mais notre objectif essentiel – servir le peuple azerbaïdjanais – demeure et demeurera immuable. »

Cette publication rend hommage à son rôle de pionnière en tant que première dame et actrice majeure de la vie publique en Azerbaïdjan.