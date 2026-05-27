La première vice-présidente Mehriban Aliyeva fait une publication à l’occasion de l’Aïd el-Adha

Bakou, 27 mai, AZERTAC

La première vice-présidente azerbaïdjanaise, Mehriban Aliyeva, a fait une publication sur ses comptes de réseaux sociaux à l'occasion de l'Aïd el-Adha.

L’AZERTAC présente la même publication : « Que Dieu accepte les prières, les souhaits et les sacrifices de chacun. »