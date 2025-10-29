La première vice-présidente Mehriban Aliyeva fait une publication relative à la fête nationale de Türkiye
Bakou, 29 octobre, AZERTAC
La première vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a fait une publication sur son compte Instagram officiel à l'occasion du 29 octobre, jour de la fête nationale de Türkiye.
L’AZERTAC présente la même publication : « Que l'unité et la fraternité Azerbaïdjan-Türkiye, source de fierté pour nos peuples, soient éternelles et inébranlables ! »
COORDONNÉES DE L’AUTEUR
d’autres nouvelles
Dakar : l’Afrique face aux nouveaux enjeux des médias
- 28.10.2025 [17:02]
Le cours du pétrole azerbaïdjanais en régression sur les bourses
- 28.10.2025 [16:43]
Les cours du pétrole diminuent sur les bourses mondiales
- 28.10.2025 [16:31]
Les prix de l’or et de l’argent poursuivent leur chute sur les bourses
- 28.10.2025 [11:05]
Le président du Sénat roumain est en visite en Azerbaïdjan
- 28.10.2025 [10:52]
Le président du Sénat pakistanais entame une visite en Azerbaïdjan
- 28.10.2025 [10:11]
Un autre groupe d’anciens déplacés internes retourne à Khodjavend
- 28.10.2025 [09:54]
Le Milli Medjlis abritera une conférence parlementaire internationale
- 27.10.2025 [19:20]
Signature d’un document-cadre de coopération entre l'Azerbaïdjan et l'ONU
- 27.10.2025 [17:00]
Les cours du pétrole enregistrent une hausse sur les bourses mondiales
- 27.10.2025 [16:01]
La TURKPA et le TIF discutent de l’élargissement de leur coopération
- 27.10.2025 [15:16]
Funérailles de 16 autres personnes portées disparues et martyres
- 27.10.2025 [13:04]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
- 27.10.2025 [10:49]
Trump se dit ouvert à une rencontre avec Kim lors de son passage en Corée
- 27.10.2025 [10:28]
Un lutteur azerbaïdjanais devient champion du monde en Serbie
- 27.10.2025 [10:16]
Le secrétaire général de la TURKPA s’entretient avec le vice-président turc
- 25.10.2025 [16:38]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais termine en progression
- 25.10.2025 [15:19]
Les ambassadeurs des États turciques en Allemagne se réunissent à Berlin
- 25.10.2025 [12:21]
Le SIMA, une ambition d’intégration africaine
- 24.10.2025 [21:05]
La route Yardymly-Deman-Arvana de la région de Yardymly sera rénovée
- 24.10.2025 [18:06]
Communiqué de la Présidence de la République
- 24.10.2025 [15:01]
Aujourd’hui, c’est la Journée mondiale d’information sur le développement
- 24.10.2025 [14:37]
Les prix de l’or et de l’argent diminuent sur les bourses
- 24.10.2025 [14:31]
Bakou accueille la conférence internationale « SOCGOV 2025 »
- 24.10.2025 [12:34]
Les cours du pétrole reculent sur les bourses mondiales
- 24.10.2025 [11:54]
Le prix du pétrole azerbaïdjanais en forte hausse sur les bourses
- 24.10.2025 [10:32]
Les préparatifs de la COP30 se poursuivent
- 23.10.2025 [21:09]