La première vice-présidente Mehriban Aliyeva fait une publication relative à la fête nationale de Türkiye

Bakou, 29 octobre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d'Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a fait une publication sur son compte Instagram officiel à l'occasion du 29 octobre, jour de la fête nationale de Türkiye.

L’AZERTAC présente la même publication : « Que l'unité et la fraternité Azerbaïdjan-Türkiye, source de fierté pour nos peuples, soient éternelles et inébranlables ! »