La première vice-présidente Mehriban Aliyeva fait une publication relative au Jour de l’indépendance

Bakou, 28 mai, AZERTAC

La première vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva a fait une publication, sur ses comptes sur les réseaux sociaux, relative au Jour de l'indépendance, célébré le 28 mai.

L’AZERTAC présente la publication : « Que l'indépendance de l'Azerbaïdjan, la paix et la tranquillité règnent éternellement dans notre pays ! »