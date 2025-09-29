La première vice-présidente Mehriban Aliyeva partage une publication relative au décès de Djabir Imanov
Bakou, 29 septembre, AZERTAC
La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a partagé sur ses comptes sur les réseaux sociaux une publication relative au décès de Djabir Imanov, Artiste émérite.
« J'ai été bouleversée par la nouvelle du décès de Djabir Imanov, un homme brillant, sincère et extraordinairement talentueux. Toute notre famille est profondément attristée et nous présentons nos condoléances à sa famille et ses proches.
Qu’Allah ait son âme ! », lit-on dans la publication.
