La première vice-présidente Mehriban Aliyeva partage une publication relative au Jour de la restauration de l’indépendance

Bakou, 18 octobre, AZERTAC

La première vice-présidente de la République, Mehriban Aliyeva, a partagé sur ses comptes sur les réseaux sociaux une publication relative au Jour de la restauration de l’indépendance de l’Azerbaïdjan, célébrée le 18 octobre.

L’AZERTAC présente la même publication : « Que l'indépendance et la souveraineté de l'Azerbaïdjan, la paix et la tranquillité dans notre pays soient éternelles ! »