La présidente du Congrès des députés espagnol informée du processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie

Bakou, 2 octobre, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova, s’est entretenue avec la présidente du Congrès des députés du Royaume d'Espagne, Francina Armengol, dans le cadre du 11e Sommet des Présidents de parlement des pays du G20 au Cap, en Afrique du Sud.

Évoquant sa première visite officielle en Espagne en mai dernier et sa rencontre avec la présidente du Congrès des députés, Sahibé Gafarova a souligné que les visites et rencontres mutuelles créaient de bonnes opportunités pour le développement des relations bilatérales et que cette visite contribuerait au développement des relations entre les deux pays et les deux parlements.

Lors de l'entretien, l'importance de développer davantage les relations entre les deux organes législatifs a été mise en valeur. Il a également été indiqué que les contacts entre les délégations parlementaires pouvaient contribuer positivement aux relations bilatérales.

Sahibé Gafarova a informé Francina Armengol de la situation actuelle dans la région, du processus de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, ainsi que des travaux de restauration et de reconstruction en cours dans les territoires libérés de l’occupation.

Félicitant pour le paraphe de l'accord de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, Francina Armengol a évoqué le soutien de l'Espagne aux mesures prises pour assurer la paix et la sécurité dans la région.