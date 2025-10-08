La présidente du Milli Medjlis : Au cours des 30 dernières années, les relations avec la Croatie ont atteint le niveau d’un partenariat stratégique
Bakou, 8 octobre, AZERTAC
« Des groupes d’amitié existent entre nos parlements. Les visites mutuelles entre membres de ces groupes pourraient être renforcées et la coopération sur les plateformes parlementaires internationales pourrait être approfondie. L’échange d’expériences entre commissions sera utile, notamment dans les domaines de l’économie, de l’énergie, des transports, de l’entrepreneuriat, de l’éducation et de la culture. Aujourd’hui, l’Azerbaïdjan exporte du gaz vers 10 pays européens, dont 8 pays de l’Union européenne, dont la Croatie », a déclaré la présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova, lors d’un briefing avec son homologue croate Gordan Jandrokovic.
Elle a souligné qu’au cours des 30 dernières années, les relations s’étaient développées avec succès dans divers domaines et avaient atteint le niveau d’un partenariat stratégique.
« Notre objectif principal est de rapprocher nos peuples et de développer davantage les relations entre nos pays », a estimé Mme Gafarova.
