La présidente du Milli Medjlis : L’Azerbaïdjan, le Pakistan et la Türkiye se sont toujours soutenus

Bakou, 13 octobre, AZERTAC

La coopération entre les parlements azerbaïdjanais, pakistanais et turc repose sur la fraternité, l’unité et la solidarité de nos pays et de nos peuples, liés par une histoire, une culture, des valeurs religieuses et spirituelles communes. L’Azerbaïdjan, le Pakistan et la Türkiye se sont toujours soutenus.

C’est ce qu’a déclaré la présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova, lors de son discours à l’ouverture de la troisième réunion trilatérale des présidents des parlements azerbaïdjanais, pakistanais et turc.

La présidente du Parlement a déclaré que le peuple azerbaïdjanais n’oublierait jamais le soutien politique et moral que la Türkiye et le Pakistan avaient apporté à l’Azerbaïdjan depuis les premiers jours de la Guerre de 44 jours. Selon elle, l’Azerbaïdjan a toujours soutenu la Türkiye et le Pakistan dans toutes les questions.