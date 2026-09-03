La présidente du Milli Medjlis : Le renforcement de la coopération interparlementaire contribue au développement inclusif

Bakou, 3 septembre, AZERTAC

« L’inclusivité des parlements ne se limite pas à la représentation de différents groupes sociaux et des régions. Une véritable inclusivité suppose également de garantir à tous des possibilités égales de participation au processus décisionnel parlementaire », a déclaré la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, dans son intervention lors d’une rencontre qu’elle avait eue, en marge de sa visite de travail en Confédération suisse, avec les chefs et représentants des missions diplomatiques accréditées dans la ville à Genève.

Selon elle, l’égalité de représentation doit se mesurer à la capacité de participer à la définition des priorités, à l’élaboration et à l’adoption des décisions, ainsi qu’à la possibilité d’influer sur celles-ci.

La présidente du parlement a souligné que le droit au développement constituait également une composante essentielle d’une approche inclusive et équitable de la gouvernance. Il est important que chaque pays dispose de chances égales pour définir sa propre voie de développement, conformément à ses priorités et à ses réalités nationales, renforcer ses capacités économiques et institutionnelles et assurer le bien-être de ses citoyens.

Il a été souligné que les parlements apportent une contribution importante à la réalisation du droit au développement et à la mise en œuvre des objectifs de développement durable, notamment à travers leur activité législative, le contrôle parlementaire du budget ainsi que la coopération parlementaire internationale. À cet égard, le renforcement d’une coopération fondée sur l’égalité des droits entre les parlements contribue à promouvoir un développement inclusif et à favoriser l’émergence d’un système de relations internationales plus équitable.