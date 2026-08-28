La présidente du Milli Medjlis : Les tensions géopolitiques entravent le développement et aggravent les inégalités

Bakou, 28 août, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a adressé un message vidéo à la deuxième Conférence interparlementaire des présidents de parlement, organisée à Phnom Penh, au Cambodge, ayant pour thème « Solidarité pour la paix et prospérité partagée : renforcer le droit international et résoudre les conflits par des moyens pacifiques ».

Sahibé Gafarova a souligné que cette jeune organisation, créée en 2025, pourrait devenir une plateforme efficace pour renforcer la diplomatie parlementaire et promouvoir la paix, le respect du droit international et le règlement pacifique des conflits, selon le service de presse et des relations publiques du Milli Medjlis.

Elle a relevé que les conflits armés, les tensions géopolitiques et les crises humanitaires menacent les vies humaines et entravent le développement. Selon elle, la paix doit reposer sur les principes de la Charte des Nations unies, tandis que les différends doivent être réglés par le dialogue, les négociations et d’autres moyens pacifiques.

La présidente du Milli Medjlis a enfin souligné le rôle concret des parlements et de la diplomatie parlementaire dans la réduction des tensions, le renforcement de la confiance et la recherche de solutions pacifiques aux conflits.