La présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais est en visite de travail en Russie

Bakou, 17 avril, AZERTAC

Une délégation parlementaire conduite par la présidente du Milli Medjlis azerbaïdjanais, Sahibé Gafarova, est en visite de travail à Saint-Pétersbourg, en Russie, pour participer au Conseil, à la 58e session plénière et aux réunions de l'Assemblée interparlementaire de la CEI (AP CEI) consacrées au 80e anniversaire de la victoire sur le fascisme en 1941-1945.

Dans le cadre de sa visite, la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, prononcera un discours au Conseil et aux sessions plénières de l'AP de la CEI, et tiendra un certain nombre de rencontres avec les chefs des délégations parlementaires.