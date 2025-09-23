La présidente du Milli Medjlis discute avec l’ambassadeur de Pologne des perspectives de coopération

Bakou, 23 septembre, AZERTAC

La présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a rencontré le 23 septembre l’ambassadeur de la République de Pologne en Azerbaïdjan, Pawel Radomski.

Sahibé Gafarova a félicité Pawel Radomski pour la prise de ses fonctions en Azerbaïdjan et a dit espérer que l’ambassadeur contribuerait durant son mandat au renforcement et à l’élargissement des relations bilatérales.

Au cours de la rencontre, les parties ont souligné que les deux pays et les deux peuples partagent des liens historiques riches, et ont exprimé leur satisfaction quant au développement actuel des relations politiques et économiques entre l’Azerbaïdjan et la Pologne. Le rôle important des visites de très haut niveau dans la dynamique ascendante de ces relations a également été mis en avant. De plus, le rôle positif des relations parlementaires dans le développement des liens et l’importance des contacts dans ce domaine ont été évoqués. Les parties ont indiqué que les visites réciproques, y compris l’activité des groupes d’amitié, contribuent à approfondir encore davantage les relations entre les organes législatifs des deux pays.

L’ambassadeur Pawel Radomski a exprimé ses opinions positives sur le développement de l’Azerbaïdjan et de sa capitale Bakou. Il a déclaré avoir visité les territoires libérés de l’occupation et s’est dit profondément impressionné par les travaux de reconstruction à grande échelle réalisés.

Lors de la rencontre, un échange de vues a également eu lieu sur d’autres questions d’intérêt mutuel.