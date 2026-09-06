La présidente du Milli Medjlis est en visite de travail aux Etats-Unis
Bakou, 6 septembre, AZERTAC
Une délégation menée par la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, s’est rendue aux Etats-Unis d’Amérique pour une visite de travail, selon le service de presse et des relations publiques du Milli Medjlis.
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