La présidente du Milli Medjlis invite le Vietnam à participer activement au Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés

Bakou, 8 juin, AZERTAC

Lundi 8 juin, la présidente du Milli Medjlis, Sahibé Gafarova, a rencontré une délégation conduite par Nguyen Thien, procureur général du Parquet populaire suprême de la République socialiste du Vietnam.

Mme Gafarova a exprimé sa conviction que cette visite contribuerait au développement des relations azerbaïdjano-vietnamiennes.

Le rôle exceptionnel des visites réciproques de haut niveau dans le renforcement des relations bilatérales a été souligné. Il a été affirmé que les visites du président azerbaïdjanais au Vietnam et du président vietnamien en Azerbaïdjan avaient déterminé la dynamique des relations. Les parties ont fait savoir que les deux pays coopéraient efficacement au sein des organisations internationales. Evoquant l'importance du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés, Mme Gafarova a invité le Vietnam à participer activement à cette plateforme.

Au cours de cet entretien, la présidente du Milli Medjlis a également partagé ses opinions sur la coopération mutuelle avec le Parlement vietnamien, les activités des groupes de travail et les perspectives d'expansion des relations entre les parlements.

Exprimant sa gratitude pour cette rencontre, Nguyen Thien a transmis les salutations du président de l'Assemblée nationale du Vietnam et a partagé ses impressions suite à sa visite à Bakou. Il a souligné avec satisfaction que l'Azerbaïdjan avait accueilli plusieurs événements internationaux importants, abordant l’excellente organisation de la COP29.

Évoquant le développement des relations entre les parquets des deux pays, Nguyen Thien a souligné l'importance des documents signés entre le Parquet populaire suprême de la République socialiste du Vietnam et le Parquet général d'Azerbaïdjan, ainsi que les perspectives de coopération. Il a fait savoir que le programme de coopération signé ce jour-là entre les parquets généraux du Vietnam et d'Azerbaïdjan contribuait à renforcer la lutte contre la criminalité.