Paris, 10 octobre, AZERTAC

Des médias français couvrent la rencontre entre les présidents Ilham Aliyev et Vladimir Poutine à Douchanbé, où le président russe avait reconnu pour la première fois la responsabilité des forces de défense aérienne russes dans le crash d’un avion d'Azerbaijan Airlines (AZAL).

Les médias français, nationaux et régionaux, ainsi que les chaînes de télévision et de radio, ont insisté sur le fait que le président russe avait garanti le versement d'une indemnisation aux familles des victimes. Vladimir Poutine a déclaré que l'enquête était en voie d'achèvement, que toutes les mesures nécessaires seraient prises à cet égard et que les actions des responsables seraient examinées par la justice.

Les médias ont notamment souligné que les forces de défense aérienne russes avaient reconnu pour la première fois leur responsabilité dans le crash d’un avion d'Azerbaijan Airlines (AZAL). L'incident survenu à la fin de l'année dernière, faisant 38 morts et 29 blessés, a également été rappelé.