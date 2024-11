La presse marocaine accorde une grande attention à la COP29

Rabat, 19 novembre, Chouaib Brhadda, AZERTAC

Les activités de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques « COP29 », qui se tient actuellement à Bakou, la capitale azerbaïdjanaise, font l'objet d'une grande attention médiatique de la part de la presse marocaine sous ses différentes formes, écrite ou électronique, ainsi que des institutions de médias audiovisuels, et l'agence officielle marocaine « Maghreb Arabe Press», qui a accrédité un important groupe de journalistes spécialistes, photographes et techniciens, en tant qu'équipe médiatique chargée de réaliser des reportages et des interviews au cœur de l'événement.

Les institutions médiatiques marocaines s'emploient à assurer le suivi des activités de la conférence, en se concentrant sur ses programmes les plus importants et en prêtant attention à la participation de la délégation marocaine à cet événement international présidé par le chef du gouvernement du Maroc, Aziz Akhannouch, et son accueil par le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres.

Il a également évoqué la visite d'Akhannouch, arrivé à Bakou, accompagné de la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, et de l'ambassadeur du Maroc en Azerbaïdjan, Adil Embarch, aux différents espaces des pavillons du Maroc et de l'Azerbaïdjan, situés dans la zone bleue du stade olympique de Bakou, et il a également écouté des explications sur les réalisations des deux pays dans le domaine du climat, notamment dans le domaine des énergies renouvelables.

De son côté, Medi 1 TV, qui est l'une des chaînes marocaines les plus connues aux niveaux national et international, a indiqué la poursuite des travaux de la Conférence des Parties COP29 sur le changement climatique dans la capitale azerbaïdjanaise, Bakou, dans le cadre de turbulences géopolitiques, guerres commerciales et réélection du président américain Donald Trump, sceptique sur la question climatique, à l'approche de cette conférence.

« MEDI1 » indique qu’après de nouveaux avertissements, l'année 2024 sera l'année la plus chaude de tous les temps, rappelant certains de ce qu'a dit le président azerbaïdjanais, qui a annoncé lors de son discours d'ouverture que la conférence représentait le moment de vérité pour l'Accord de Paris conclu en 2000 et quinze.

De son côté, le journaliste Hassan Elyousfi a écrit dans le journal numérique « Al-I'lamy » qu'il est certain que la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP29) représente une réelle opportunité pour pousser la roue des médias environnementaux vers un plus grand progrès et une plus grande influence, grâce à la coopération, à la technologie et au contenu innovant.

Les médias peuvent devenir un partenaire essentiel dans la réalisation des objectifs environnementaux, en transmettant des messages environnementaux de manière à atteindre tous les membres de la société et à les inciter à s'engager en faveur d'un mode de vie plus durable.

Le journaliste Hassan Elyousfi a ajouté : « Dans ce contexte, la conférence COP29 est censée renforcer les opportunités de souligner l'importance du journalisme environnemental et son rôle dans la mise en évidence des effets du changement climatique et des moyens de le combattre, car elle se concentrera sur la mise en évidence des problèmes, comme les émissions de carbone, la dégradation de l’environnement et les énergies renouvelables, qui sont des questions qui nécessitent une couverture approfondie des informations à fournir au public.

Il a également souligné que dans le cadre de la coopération avec les institutions environnementales, les médias environnementaux peuvent être renforcés grâce à la coopération avec les organisations environnementales nationales et internationales, ce qui permet aux médias arabes d'obtenir des informations précises et des statistiques officielles contribuant à fournir une couverture objective et fiable.

De son côté, le journal électronique « Anfas Press » a indiqué la participation du Centre de Développement de la région de Tensift à ce sommet mondial, à travers une conférence prononcée par son président, Dr Ahmed Chehbouni, dans l'un des ateliers organisés par le pavillon Maroc, intitulé « Le financement régional sensible au climat : un enjeu crucial », où il a souligné qu'il existe un consensus sur le fait que le développement des financements régionaux sensibles au climat représente un enjeu majeur pour faire face aux défis du changement climatique et soutenir la transformation environnementale au niveau local. Il s'agit d'orienter les investissements publics et privés vers des projets qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre, renforcent la résilience des territoires et encouragent l'économie carbone.

Pour sa part, le journal « Morocco News 7 » a indiqué que la participation du Maroc à la vingt-neuvième Conférence des Parties au Changement Climatique (COP-29) à Bakou constitue une étape importante pour mettre en valeur son expérience pionnière dans le domaine de l'adaptation climatique, et le chef du gouvernement du Maroc, Aziz Akhannouch, qui a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI lors de cet événement mondial, et qui a présenté la vision et les réalisations du Royaume dans le domaine de la durabilité environnementale.

Le leadership du Maroc, note le même journal, s'illustre dans le domaine des énergies renouvelables en atteignant 40% de la capacité de production d'électricité à partir de sources renouvelables, avec un plan ambitieux visant à porter ce pourcentage à 52% d'ici 2030.

Cette tendance reflète l'engagement du Royaume à réaliser la transition énergétique aux niveaux national et international, en bénéficiant de ses riches ressources dans le domaine de l’énergie solaire et éolienne.

« 24 Magazine » a mis en avant la question des mesures d'adaptation au changement climatique, qui a été au centre d'une discussion organisée au pavillon marocain avec la participation d'un groupe d'experts nationaux et internationaux.

Cette réunion, organisée à l’initiative de la Plateforme internationale pour les mesures d’adaptation et de la Fondation de l’Initiative africaine d’adaptation agricole, sous le titre « Le rôle fondamental des mesures d’adaptation », s’est concentrée sur la mesure des progrès réalisés dans la mise en œuvre des stratégies d’adaptation et la réduction des risques liés au climat.

Il convient de noter que les avis des différentes institutions médiatiques marocaines se sont partagés sur le fait que ce sommet mondial constitue une opportunité d'évaluer les progrès réalisés dans l'atténuation des effets du changement climatique, et de discuter des meilleurs moyens de lutter contre ce phénomène.

La 29è session de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (11-22 novembre) met essentiellement l’accent sur le financement climatique, eu égard au besoin de permettre à l’ensemble des pays de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de protéger les vies et les moyens de subsistance contre l’aggravation des effets du changement climatique, notamment pour les communautés vulnérables.