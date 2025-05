La princesse Lalla Hasnaa du Maroc visite le Complexe éducatif n°132-134 à Bakou

Bakou, 7 mai, AZERTAC

Mercredi 7 mai, Son Altesse Royale la princesse Lalla Hasnaa du Royaume du Maroc, présidente de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, a visité le Complexe éducatif n°132-134 à Bakou.

Le ministre azerbaïdjanais des Sciences et de l'Education Emin Emroullaïev, le vice-ministre de la Culture Mourad Husseynov, le chef du département des relations internationales de la Fondation Heydar Aliyev, le député Soltan Mammadov, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Royaume du Maroc Mohammed Mehdi Bensaid, l'ambassadeur du Royaume du Maroc à Bakou Mohamed Adil Embarch, la secrétaire générale de la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat Nouzha Alaoui, ainsi que d'autres responsables et le personnel du complexe éducatif.

Le ministre des Sciences et de l'Education Emin Emroullaïev a souligné que le programme de jumelage lancé aujourd'hui entre le Complexe éducatif n°132-134, membre du Réseau des écoles associées de l'UNESCO, et le collège Oum El Banine de Rabat, jetaient les fondements d'une nouvelle étape basée sur l'échange culturel, les valeurs communes et la coopération éducative. Le ministre a souligné que cette initiative, mise en œuvre en partenariat avec la Fondation pour la sauvegarde du patrimoine culturel de Rabat, la Fondation Heydar Aliyev, le ministère des Sciences et de l'Education et le ministère de la Culture, couvrirait cinq écoles à Bakou et à Rabat à partir de la prochaine année scolaire. Selon lui, cette initiative encouragera les élèves à explorer, sauvegarder et partager leur patrimoine culturel, ainsi qu'à renforcer le dialogue culturel entre eux.

Au cours de la visite, la princesse Lalla Hasnaa du Maroc s'est familiarisée avec le processus d'enseignement dans les salles de classe, a discuté avec les élèves et a assisté à leurs présentations.