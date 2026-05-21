La priorité principale de la politique urbaine mondiale devrait être le renforcement des communautés locales
Bakou, 21 mai, AZERTAC
« Il existe d’importantes disparités socio-économiques entre les pays les plus pauvres et les États les plus riches du monde. C’est pourquoi il est difficile d’affirmer l’existence de tendances universelles applicables de manière égale à toutes les régions. Toutefois, je pense qu’une priorité commune à l’échelle mondiale sera d’accorder plus d’importance aux communautés locales et au développement de leur potentiel interne », a déclaré dans un entretien à l’AZERTAC Ismail Serageldin, coprésident du Conseil des gouverneurs du Centre international Nizami Ganjavi et ancien vice-président de la Banque mondiale, participant à la 13e session du Forum urbain mondial (WUF13).
Il a souligné que les droits et les capacités des communautés locales doivent être renforcés afin de leur permettre de s’approprier leurs quartiers et de réaliser leur potentiel interne.
« Contrairement à une approche centralisée fondée sur des décisions prises du haut vers le bas, il est nécessaire de mettre en place un mécanisme efficace de gouvernance ascendant. L’expérience montre qu’une telle approche inclusive apporte une contribution fondamentale et durable à la résolution des problèmes mondiaux du logement et de l’urbanisme », a-t-il ajouté.
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