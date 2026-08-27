La production quotidienne de pétrole des États-Unis s’élève à plus de 13,8 millions de barils

Bakou, 27 août, AZERTAC

La production de pétrole a enregistré une hausse aux États-Unis, d’après les données de l’Administration américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Au cours de la semaine de référence, la production pétrolière américaine a progressé de 13 000 barils pour atteindre une moyenne de 13,843 millions de barils par jour, selon l’EIA.

La semaine dernière, les importations de pétrole des États-Unis ont diminué de 435 000 barils par rapport à la semaine précédente et ont constitué 6,158 millions de barils par jour. Les exportations ont également reculé de 274 000 barils, pour s’établir à 3,792 millions de barils par jour.

Pour l’ensemble de l’année, la production pétrolière américaine devrait s’établir en moyenne à 13,8 millions de barils par jour.