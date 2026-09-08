La résilience de l’agriculture face aux défis climatiques discutée lors de la BCAW 2026

Bakou, 8 septembre, AZERTAC

Une table ronde de haut niveau portant sur le thème « L’harmonie en action : coopération pour une agriculture résiliente au climat » s’est tenue dans le cadre de la Semaine d’action climatique de Bakou 2026 (BCAW2026).

Moukhtar Babaïev, président de la COP29 et représentant du président azerbaïdjanais pour les questions climatiques, Medjnoun Mammadov, ministre azerbaïdjanais de l’Agriculture, Tahir Rzaïev, président du Comité de la politique agraire du Milli Medjlis, Nigar Arpadarai, championne de haut niveau de la COP29 et cheffe de projet BCAW, Muhammad Nasar Hayat, représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en Azerbaïdjan, et Evetta Zenina, représentante de la FAO, ont prononcé des discours.

La table ronde s'est poursuivie par des discussions.