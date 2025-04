La réunion de la Commission intergouvernementale Azerbaïdjan-Grande-Bretagne se tiendra à Londres

Bakou, 30 avril, AZERTAC

La 7e réunion de la Commission mixte intergouvernementale de coopération économique entre le Gouvernement de l'Azerbaïdjan et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord se tiendra aujourd’hui à Londres.

Une délégation conduite par le ministre azerbaïdjanais de l’Energie, Perviz Chahbazov, participera à la réunion de la commission.

La coopération dans plus de 20 domaines, y compris la transition énergétique, la modernisation et la diversification de l'économie, le développement des infrastructures, la réglementation et le climat d’affaires devrait être discutée et le protocole final de la réunion de signer lors de l’événement.