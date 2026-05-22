La secrétaire générale de la CNUCED salue le rôle croissant de l’Azerbaïdjan dans les projets de coopération économique et de connectivité régionales

Bakou, 22 mai, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Djeyhoun Baïramov, a reçu le 22 mai la secrétaire générale de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Rebeca Grynspan.

Lors de la rencontre, les discussions ont porté sur l’état actuel et les perspectives de coopération entre l’Azerbaïdjan et la CNUCED, notamment dans les domaines du développement durable, du commerce international, de la promotion des investissements, de la transformation numérique, de l’économie verte et de l’intégration des pays en développement dans l’économie mondiale.

Djeyhoun Baïramov a souligné l’importance accordée par Bakou à la coopération multilatérale et a présenté les initiatives du pays en matière de connectivité régionale, de logistique, de sécurité énergétique et d’agenda climatique.

De son côté, Rebeca Grynspan s’est félicitée du développement des relations avec l’Azerbaïdjan, saluant son rôle croissant dans les projets de coopération économique régionale. Elle a également mis en avant l’intérêt d’élargir les projets conjoints au sein de la CNUCED dans les domaines du commerce et du développement.

Les discussions ont également porté sur le processus de normalisation entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie dans la période post-conflit, les travaux de reconstruction dans les territoires libérés, ainsi que sur la situation au Moyen-Orient et ses répercussions sur l’économie mondiale.

La rencontre a également permis d’examiner d’autres questions régionales et internationales d’intérêt commun.