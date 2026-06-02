La SOCAR : Le corridor de Zenguezour contribuera à renforcer les liens d’énergie et de transport de la région

Bakou, 2 juin, AZERTAC

« La mise en œuvre du corridor de Zenguezour contribuera à renforcer les relations entre les pays de la région, à consolider les liens d’énergie et de transport et à créer de nouvelles opportunités économiques », a déclaré Vitaly Beylerbeyov, vice-président adjoint de la SOCAR, dans son intervention lors de la session intitulée « Session gaz – Marchés, voies de transport et géopolitique », organisée dans le cadre du Forum de l’énergie de Bakou.

Selon lui, malgré certaines difficultés financières dans le secteur énergétique mondial, l'entreprise continue de travailler sur de nouveaux projets.

« Notre équipe poursuit son travail sur la structuration des nouveaux projets. Je tiens à mentionner tout particulièrement le corridor de Zenguezour, que nous développons avec nos partenaires. Sa structure commerciale est actuellement en cours d'élaboration. Ce corridor nous reliera aux pays voisins et revêtira une grande importance pour la région », a-t-il souligné.

Il a également ajouté que le développement de la coopération régionale et des projets d'infrastructure jouait un rôle important dans le renforcement de la sécurité énergétique.