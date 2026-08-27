La SOCAR et la Banque d’export-import de Chine évaluent les opportunités de coopération

Bakou, 27 août, AZERTAC

Le président de la SOCAR, Rövchen Nedjef, a rencontré le 27 août une délégation conduite par Wang Kang, vice-président de la Banque d’import-export de Chine.

Lors de la rencontre, il a été souligné que les relations entre la SOCAR, les entreprises chinoises et les institutions financières se développaient avec succès et que d’importants projets étaient mis en œuvre afin d’élargir la coopération dans différents domaines.

Au cours de l’entretien, des informations ont été fournies sur les projets mis en œuvre par la SOCAR en Azerbaïdjan et à l’étranger, ainsi que sur les projets prévus. La banque, qui agit en tant qu’institution financière du gouvernement chinois, a pour sa part présenté ses projets visant à soutenir les investissements à l’étranger et la coopération économique internationale.

Les parties ont examiné les opportunités de coopération dans les différents domaines du secteur énergétique, notamment dans l’industrie du raffinage, et ont procédé à un échange de vues sur des questions d’intérêt réciproque.