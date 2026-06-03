La SOCAR et SLB échangent sur l'optimisation des opérations de production
Bakou, 3 juin, AZERTAC
Dans le cadre de la Semaine de l'énergie de Bakou, le président de la SOCAR, Rövchen Nedjef, a rencontré le vice-président exécutif de SLB, Steve Gassen.
Les parties ont souligné avec satisfaction que la Semaine de l'énergie de Bakou était devenue une plateforme importante pour discuter des questions énergétiques internationales, établir et développer la coopération, ainsi que pour présenter des innovations technologiques modernes et échanger des expériences.
Au cours de la conversation, un échange de vues a eu lieu sur le développement de la coopération entre la SOCAR et SLB, les possibilités de mise en œuvre de projets conjoints, la numérisation, l'optimisation des opérations de production, ainsi que sur d'autres questions d'intérêt mutuel.
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