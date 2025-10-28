La société Azerkhaltcha prépare le plus grand tapis rond de l'histoire du tissage mondial pour la mosquée de Choucha VIDEO
Bakou, 28 octobre, AZERTAC
Avec l'aide de la Fondation Heydar Aliyev, de PASHA Holding et de PMD Projects, l'équipe créative et de tissage de la société « Azerkhaltcha » prépare le plus grand tapis rond tissé à la main de l'histoire du tissage mondial (diamètre 22,17 m x 22,17 m).
Ce magnifique tapis est destiné à la mosquée de Choucha. Le tissage de ce tapis, appartenant au groupe « Kharabagh » et reprenant des éléments du tapis « Khataï», se déroule principalement dans les ateliers d'Ismayilli et de Chabran. 150 tisserands font ce travail depuis décembre dernier.
Le 27 octobre, Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev et fondatrice et directrice de la société IDEA, a pris connaissance des travaux effectués pour tissage de ce magnifique tapis.