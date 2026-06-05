La société Azerpoçt émet un timbre-poste à l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement

Bakou, 5 juin, AZERTAC

À l'occasion de la Journée mondiale de l'environnement, célébrée le 5 juin, la SARL Azerpoçt a émis un timbre spécial. Ce timbre vise à protéger l'environnement, à renforcer la responsabilité environnementale et à promouvoir le respect de la nature.

La particularité de ce timbre réside dans le fait qu'il est fabriqué à partir de papier recyclé. Ceci illustre l'importance que la société accorde à la responsabilité environnementale. Il convient de noter que l’Azerpoçt avait déjà émis, pour la première fois dans la région, des timbres-poste commémorant la COP29 et le WUF13, en papier recyclé.

Cette année, l'Azerbaïdjan accueille la Journée mondiale de l'environnement. Organisé en coopération avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), cet événement mettra l'accent sur le changement climatique, la réduction des déchets et le développement durable.